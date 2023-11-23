Російські спецслужби причетні до блокування кордону України з Польщею та Словаччиною

https://racurs.ua/ua/n189637-u-blokuvanni-kordonu-z-polscheu-pomityly-rosiyskyy-slid.html

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Російські спецслужби причетні до блокування кордону України з Польщею та Словаччиною.

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Такого висновку дійшли розслідувачі інформагенції Guildhall, проаналізувавши партійну приналежність, сферу діяльності та коло спілкування осіб, які є безпосередніми організаторами автодорожніх «протестів» на нашому західному кордоні.

Офіційним організатором блокування кордону України з Польщею є Рафал Меклер. Він — власник транспортної компанії Rafał Mekler Transport та голова осередку проросійської партії «Конфедерація свободи та незалежності» у Люблінському воєводстві.

«Конфедерація» відома своїми проросійськими позиціями та поглядами. Її лідер Януш Корвин-Мікке закликав уряд Польщі визнати окупацію Криму, сам їздив до анексованого півострова та навіть зустрічався там з місцевим гауляйтером рф аксьоновим.

У сусідній з Польщею Словаччині організаторами акції з блокування кордону є активісти громадської організації «Спілка автоперевізників Словаччини» (UNAS). Підтримала блокування антиєвропейська праворадикальна партія «Наша Словаччина». Ця політична сила відома своїми дружніми контактами з рф та офіційно виступає за «відновлення дружніх зв’язків» з країною-агресором.