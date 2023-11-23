Під загрозою блокади ще один пункт пропуску на кордоні з Польщею

https://racurs.ua/ua/n189633-pid-zagrozou-blokady-sche-odyn-punkt-propusku-na-kordoni-z-polscheu.html

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Під загрозою блокади ще один пункт пропуску на кордоні з Польщею — «Нижанковичі — Мальховіце». Це район південніше Медики в Україні та Перемишля у Польщі.

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Держмитниця повідомила, що станом на 23 листопада польські перевізники блокують в’їзд в Україну понад 4,5 тис. вантажних автомобілів на чотирьох пунктах пропуску та є загроза, що заблокують ще й п’ятий.

«Нижанковичі — Мальховіце» — це новий недобудований пункт пропуску, який почав працювати лише в лютому 2023 року. Його запустили, щоб розвантажити інші автомобільні пункти пропуску, зменшити черги на кордоні та пришвидшити рух транспорту в обидва боки.

23 листопада польські страйкарі заблокували ще один пункт пропуску на кордоні з Україною. Польські прикордонники повідомили українським колегам, що близько 10.30 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску «Медика» (Польща), суміжному з українським пунктом пропуску «Шегині», розпочалось блокування руху вантажівок.

Раніше ЗМІ повідомляли, що близько 100 страйкарів погрожували почати блокаду цього ПП. Наразі рух там ускладнено в обидва боки. На в’їзд до України з території Польщі очікують близько 1 400 вантажівок.

У четвер стало відомо, що через страйк польських перевізників у черзі помер вже другий український далекобійник. Про це повідомив голова ГО «Міжнародні автомобільні перевізники України» Володимир Михалевич.

За словами Михалевича, водій майже три дні стояв в черзі, щоб перетнути кордон. Він помер вночі на паркінгу біля Корчової.