24 квартири, 17 авто та два будинки - суд заарештував майно Дубінського і його рідних

https://racurs.ua/ua/n189632-24-kvartyry-17-avto-ta-dva-budynky-sud-zaareshtuvav-mayno-dubinskogo-i-yogo-ridnyh.html

Ракурс

Суд у Києві заарештував майно підозрюваного у держзраді депутата Олександра Дубінського, його матері та колишньої дружини.

.

Арешт накладено у рамках досудового розслідування Державного бюро розслідувань справи про відмивання грошей та ухилення від сплати податків. Процес щодо арешту майна, за даними «Суспільного», розпочався після заяви Центру протидії корупції.

Видання з посиланням на дані центру пише, що депутату Верховної Ради Олександру Дубінському та його сім’ї належить 24 квартири, 17 автомобілів, два будинки та 70 соток землі загальною вартістю 2,5 млн доларів.

Дубінський володіє двома квартирами вартістю 100 тис. дол. у пентхаусі п’ятизіркового Fairmont Grand Hotel, шістьма земельними ділянками в селі Хотів під Києвом, на двох з яких збудували маєтки.

На листопад 2019 року депутат володів сімома автомобілями, серед яких Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Honda та Subaru.

Його мати за останні п’ять років, як стверджується, придбала 19 об'єктів нерухомості загальною вартістю близько 1 млн дол. Їй також належать два автомобілі Mercedes-Benz, два автомобілі BMW, Toyota Land Cruiser, Maserati Coupe Cambiocorsa та ЗАЗ Vida. Колишня дружина Дубінського, за даними центру, має сім квартир.

Офіційні доходи Дубінського та членів його сім’ї не дозволили б їм придбати таку кількість майна, заявили в антикорупційному відомстві.

Нагадаємо, 13 листопада співробітники ДБР та СБУ вручили Дубінському підозру в держзраді у складі злочинної організації, наступного дня його заарештував суд.