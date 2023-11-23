Єврокомісія схвалила 900 млн євро для Угорщини

https://racurs.ua/ua/n189631-ievrokomisiya-shvalyla-nadannya-900-mln-ievro-dlya-ugorschyny.html

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Єврокомісія схвалила надання 900 мільйонів євро для Угорщини, оскільки блок намагається подолати вето Будапешта на допомогу Україні.

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Раніше комісія заморозила участь країни в програмі постпандемічного економічного стимулювання блоку через занепокоєння щодо корупції та відступу від демократії за часів прем'єр-міністра Віктора Орбана.

ЄС готує пакет фінансової допомоги Україні на суму близько 50 млрд євро протягом 2024−2027 років. Усі країни-членів блоку мають проголосувати за це на саміті 14−15 грудня. Проте є побоювання, що допомога може бути заблокована Угорщиною.

Раніше Європейська комісія виключила Угорщину з програми економічного стимулювання для подолання наслідків пандемії коронавірусу через корупцію у країні та відступ уряду Орбана від демократії. Після цього Угорщина фактично наклала вето на рішення ЄС про надання Україні економічної допомоги на €50 мільярдів до 2027 року і про початок переговорів з Києвом про вступ до Євросоюзу.

Міністри фінансів ЄС 8 грудня обговорять пропозицію Єврокомісії щодо грошей для Будапешту.