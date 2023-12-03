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Ракурс
Поляки заблокировали на границе патрульный корабль для Украины от правительства США

Поляки заблокировали на границе патрульный корабль для Украины от правительства США

3 дек 2023, 15:36
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Польські протестувальники заблокували на кордоні патрульний човен, який є частиною програми допомоги від уряду США.


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Йдеться про патрульний човен SAFE Boats International.

За словами аналітика громадської організації «Європа без бар'єрів» Павла Кравчука блокувальники, які представляють антиукраїнську партію «Конфедерація», заявили, що затримали та послали в кінець черги вантажівку з човном компанії SAFE Boats, стверджуючи, що це «дорога яхта», оформлена як гуманітарна допомога.

Напередодні один із перевізників опублікував фотографію з вантажівкою, який перевозить катер. На чохлі, як можна побачити, нанесений логотип компанії-виробника SAFE Boats International.

Ця компанія не виробляє човни цивільного призначення, адже сфера їхньої діяльності — це забезпечення потреб рятувальників, поліцейських, військових та прикордонників, пише «Мілітарний».

Мітингувальники відправили вантажівку з катером в кінець черги, адже, на їхню думку, це «дорога яхта», яку оформили як гуманітарну допомогу.

Источник: Ракурс


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