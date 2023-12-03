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Обстрел Херсона - армия рф попала во многоэтажку в центре

Обстрел Херсона — армия рф попала во многоэтажку в центре (ФОТО)

3 дек 2023, 16:56
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Росіяни обстріляли Центральний район Херсона: влучили в багатоповерховий будинок.


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Одна людина загинула, відомо про пятьох постраждалих, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Новий обстріл Херсона 3 грудня

Окрім цього, як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, окупанти 3 грудня також вдарили по двох лікарнях Херсона. Пошкоджено будівлі медзакладів. За попередньою інформацією, жертв немає.

Новий обстріл Херсона 3 грудня

Новий обстріл Херсона 3 грудня

Источник: Ракурс


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