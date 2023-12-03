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Росіяни обстріляли Центральний район Херсона: влучили в багатоповерховий будинок
Росіяни влучили в багатоповерхівку у центрі Херсона (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n189971-rosiyany-vluchyly-v-bagatopoverhivku-u-centri-hersona-foto.htmlРакурс
Росіяни обстріляли Центральний район Херсона: влучили в багатоповерховий будинок.
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Одна людина загинула, відомо про пятьох постраждалих, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Окрім цього, як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, окупанти 3 грудня також вдарили по двох лікарнях Херсона. Пошкоджено будівлі медзакладів. За попередньою інформацією, жертв немає.
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