Росіяни обстріляли Центральний район Херсона: влучили в багатоповерховий будинок

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Ракурс

Росіяни обстріляли Центральний район Херсона: влучили в багатоповерховий будинок.

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Одна людина загинула, відомо про пятьох постраждалих, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Окрім цього, як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, окупанти 3 грудня також вдарили по двох лікарнях Херсона. Пошкоджено будівлі медзакладів. За попередньою інформацією, жертв немає.