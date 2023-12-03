В сбитом "шахеде" обнаружили термобарический заряд - соцсети

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Ракурс

В збитому шахеді виявлено новий вид боєкомплекту масою майже 40 кг термобаричного заряду із трьома підривниками.

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Цей заряд може знищити житловий будинок. Експерт Сергій Флеш зазначає що це аналог заряду «Солнцепека» і «Буратіно». Його слова цитує український воєнкор Андрій Цаплієнко.

Раніше українські пабліки повідомляли, що всередині одного з «шахедів», збитих під час нещодавньої масованої атаки росіян, виявлено павербанк і такий собі пристрій із сім-картою одного з українських операторів.

Пристрій міг використовуватися для коригування польоту дрона через мобільну мережу.

Повідомлення про знахідку прокоментував військовий спеціаліст у галузі радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов. За його словами, пристрої були встановлені на кількох БПЛА.