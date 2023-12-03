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Ракурс
В сбитом "шахеде" обнаружили термобарический заряд - соцсети

В сбитом «шахеде» обнаружили термобарический заряд — соцсети (ФОТО)

3 дек 2023, 18:21
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В збитому шахеді виявлено новий вид боєкомплекту масою майже 40 кг термобаричного заряду із трьома підривниками.


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Цей заряд може знищити житловий будинок. Експерт Сергій Флеш зазначає що це аналог заряду «Солнцепека» і «Буратіно». Його слова цитує український воєнкор Андрій Цаплієнко.

Раніше українські пабліки повідомляли, що всередині одного з «шахедів», збитих під час нещодавньої масованої атаки росіян, виявлено павербанк і такий собі пристрій із сім-картою одного з українських операторів.

Пристрій міг використовуватися для коригування польоту дрона через мобільну мережу.

Повідомлення про знахідку прокоментував військовий спеціаліст у галузі радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов. За його словами, пристрої були встановлені на кількох БПЛА.

У ніч крайньої масової атаки «Шахедів» ми перехопили сильний сигнал із повітря під час прольоту «шахедів» через точки спостереження. На кількох збитих «шахедах» були встановлені модеми мобільного зв’язку LTE з антенами MIMO. Все було змонтовано на скотчі. Тому ми маємо справу з експериментами рф, а не серійним виробом, — повідомив Бескрестнов.

Источник: Ракурс


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