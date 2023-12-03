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У збитому "шахеді" знайшли термобаричний заряд - соцмережі
У збитому «шахеді» знайшли термобаричний заряд — соцмережі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n189974-u-zbytomu-shahedi-znayshly-termobarychnyy-zaryad-socmereji-foto.htmlРакурс
В збитому шахеді виявлено новий вид боєкомплекту масою майже 40 кг термобаричного заряду із трьома підривниками.
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Цей заряд може знищити житловий будинок. Експерт Сергій Флеш зазначає що це аналог заряду «Солнцепека» і «Буратіно». Його слова цитує український воєнкор Андрій Цаплієнко.
Раніше українські пабліки повідомляли, що всередині одного з «шахедів», збитих під час нещодавньої масованої атаки росіян, виявлено павербанк і такий собі пристрій із сім-картою одного з українських операторів.
Пристрій міг використовуватися для коригування польоту дрона через мобільну мережу.
Повідомлення про знахідку прокоментував військовий спеціаліст у галузі радіотехнологій Сергій «Флеш» Бескрестнов. За його словами, пристрої були встановлені на кількох БПЛА.
У ніч крайньої масової атаки «Шахедів» ми перехопили сильний сигнал із повітря під час прольоту «шахедів» через точки спостереження. На кількох збитих «шахедах» були встановлені модеми мобільного зв’язку LTE з антенами MIMO. Все було змонтовано на скотчі. Тому ми маємо справу з експериментами рф, а не серійним виробом, — повідомив Бескрестнов.
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