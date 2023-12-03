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Ракурс
Власти Херсона показали последствия удара атаки оккупантов по жилой застройке

Власти Херсона показали последствия удара атаки оккупантов по жилой застройке (ВИДЕО)

3 дек 2023, 19:40
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Окупанти 3 грудня вдарили по житловій забудові. Було влучання у будинок і територію поблизу, у територію двох лікарень.


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На зупинці біля багатоповерхового будинку загинула літня жінка. Її особа встановлюється.

Травми отримали 28, 46-річні чоловіки, жінки 35, 42, 52 років і дві 47-річні містянки.

Усі поранені мають ушкодження легкого та середнього ступеня. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін опублікував відео з наслідками чергового варварського злочину росіян.

На цих кадрах — жахливі наслідки удару та розповіді очевидців атаки окупантів по житловій забудові Херсона. Понівечено будинок та територію двох лікарень, на цю хвилину загинуло двоє людей, семеро отримали поранення.

Источник: Ракурс


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