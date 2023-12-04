Масштабный пожар возник в Москве на заводе спецавтомобилей. Фото:

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Ракурс

Потужна пожежа виникла на складах заводу спеціалізованих автомобілів у Москві.

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Надзвичайній події, яка виникла на сході російської столиці, надали третій (підвищений) номер складності. Пожежа поширилася на площі до 2 тис. кв. м., також сталося часткове обвалення даху. Попередньо постраждалих немає. Про це повідомили в оперативних службах, передає ТАСС.

Зазначається, що це підприємство є одним із найбільших виробників причепів у Європі. На складах, де спалахнула пожежа, зберігаються палети, покришки та картон.

Як відомо, Московський завод спеціалізованих автомобілів (МЗСА) — один із найбільших виробників військової техніки в рф. Підприємство було засноване в 1962 році і спочатку спеціалізувалося на випуску кузовів для військової техніки. Раніше завод виробляв техніку для Збройних сил СРСР.

Нагадаємо, 26 листопада в російському Челябінську спалахнула потужна пожежа на місцевому тракторному заводі. Це підприємство у 2023 році потрапило під американські та українські санкції як завод, який спеціалізується на виробництві дизельних двигунів для військової техніки для потреб російської армії.

Джерело: ТАСС