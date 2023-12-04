Шмыгаль позвонил Фицо - о чем говорили

https://racurs.ua/n190003-shmygal-pozvonil-fico-o-chem-govorili.html

Ракурс

Український прем'єр Денис Шмигаль провів першу розмову з новопризначеним прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

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Прес-служба очільника українського уряду розповіла, що Шмигаль з Фіцо окреслили пріоритетні напрямки двосторонньої співпраці: відновлення, енергетика, розвиток прикордонної інфраструктури.

Шмигаль попросив у Словаччини інженерну техніку для гуманітарного розмінування, які виробляють словацькі компанії та «проговорив співпрацю в енергетиці».

Цінуємо допомогу Словаччини з постачанням електроенергії. Торкнулися ситуації на кордоні. Було відзначено, що проїзд першочергових вантажів здійснюється безперешкодно. Розраховуємо найближчим часом на укладення міжурядової угоди про контроль на спільних пунктах пропуску, — написав Шмигаль у соцмережах.

Український прем'єр подякував Словаччині за послідовну підтримку європейської перспективи України. Шмигаль написав, що Київ очікує на позитивні рішення саміту лідерів ЄС цього місяця.

Будапештом блокують виділення 50-мільярдного пакета допомоги України на чотири роки, який планує виділити Єврокомісія та затвердив Європарламент.