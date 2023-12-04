В Запорожской области заметили танки польского производства

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На запорізькому напрямку помітили танки PT-91 Twardy, які Польща передала українським військовим.

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Кадри з цими танками на Запоріжжі показали у сюжеті «Суспільне Запоріжжя».

Польські танки стоять на озброєння в одній з окремих механізованих бригад, яка захищає цей напрямок.

Українські танкісти розповіли, що освоїли бронетехніку у Польщі лише за п’ять тижнів.

Поляки сказали, що вони цій справі навчалися три роки, а ми їм сказали, що у нас виходу немає, — розповів танкіст PT-91.

На Запоріжжі танки PТ-91 ведуть бойову роботу по противнику з закритих позицій або переважно ведуть вогонь по російській піхоти.

Ще у липні 2022 року голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна отримала перші PТ-91 Twardy.

У січні 2023 прем'єр-міністр Польщі Моравецький повідомив про плани передати Україні 60 танків, серед них 30 машин будуть PT-91 Twardy.

«Мілітарний» пише, що основний бойовий танк польського війська PT-91 виготовлявся на основі ліцензійного варіанту радянської бойової машини Т-72М1.

Танк відносно новий, перші прототипи були виготовлені лише в 1993 році. Базовий варіант серійно випускався на підприємстві Bumar Labedy до 2002 року.

РТ-91 має сучасні системи керування вогнем та зв’язку. Захист танка і екіпажу додатково посилений навісним динамічним захистом.

Бойова машина оснащена дизельним двигуном PZL-Wola S-12U потужністю 850 к. с. власного виробництва.