Еврокомиссия выступает за сохранение "транспортного безвиза" с Украиной

https://racurs.ua/n190018-evrokomissiya-otvetila-na-trebovanie-polshi-otmenit-transportnyy-bezviz-s-ukrainoy.html

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Єврокомісія відповіла на вимогу Польщі скасувати «транспортний безвіз» з Україною. Уряд ЄС виступає за збереження умов угоди, яку підписали у червні 2022 року з Україною, а згодом продовжили до червня 2024 року.

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Про такі підсумки «транспортної» Ради ЄС повідомляє кореспондентка «Радіо Свобода».

У Єврокомісії знову звинуватили польську владу в «умиванні рук» щодо ситуації на українсько-польському кордоні.

Польща вимагатиме від Єврокомісії скасувати транспортний безвіз для України. Таку обіцянку польським перевізникам дав прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. За його словами, система дозволів, яка діяла до квітня 2022 року, регулювала транспортний ринок «еквівалентно та справедливо», пише Reuters.

Дозволи були скасовані після 24 лютого 2022 року. Польські перевізники, які блокують на кордоні рух, хочуть, щоб дозвільний режим перетину кордону відновили з 1 січня.

Цей пінг-понг між Україною та Єврокомісією — несправедливий. А тим часом на кордоні страждають люди, а наші зовнішні кордони Євросоюзу стають заручниками. Тож ідея повернення дозволів є неприйнятною, оскільки саме з цією метою ми відмовилися від дозволів. Дозволяти операції під різними номерами та різною кількістю дозволів у ЄС було нежиттєздатним, — наголосила 4 грудня представниця ЄК Адіна Велян.

Вона також зазначила, що угоду між ЄС та Україною вона налаштована відстоювати, попри вимоги польських протестувальників.

Я твердо вирішила захищати цю угоду, продовжувати пояснювати її переваги як для європейського ринку, так і для України та Молдови. Направду сподіваюся, що органи влади в державах-членах і на передовій лінії серйозно сприймуть свою відповідальність, — заявила профільна єврокомісар.

Минулого тижня Велян заявила, що ЄС розглядає можливість введення санкцій проти Польщі через блокаду кордону з Україною.

Ми з самого початку цього протесту брали участь і намагалися обговорити його з усіма залученими сторонами. Немає доброї волі в пошуку рішення. Це моя сьогоднішня оцінка, і це майже повна відсутність участі польської влади. Кажу це тому, що польська влада має стежити за дотриманням закону на цьому кордоні. Я підтримую право людей протестувати в усьому ЄС, та Україна, яка зараз перебуває у стані війни, не може стати заручницею блокади наших зовнішніх кордонів, — заявила Велян.

Посадовиця назвала ситуацію з блокадою «неприйнятною» і наголосила, що дискусії за участі всіх сторін та Єврокомісії тривають.