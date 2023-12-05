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Финляндия немедленно начнет производство артбоеприпасов для Украины
Финляндия немедленно начнет производство артбоеприпасов для Украиныhttps://racurs.ua/n190026-finlyandiya-nemedlenno-nachnet-proizvodstvo-artboepripasov-dlya-ukrainy.htmlРакурс
Фінляндія найближчим часом почне виробництво артилерійських боєприпасів для України.
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Ми завершили переговори про те, як Фінляндія буде надалі збільшувати виробництво артилерійських боєприпасів для України. Це рішення буде прийнято дуже скоро, — сказав міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен
За його словами, рішення про початок виробництва, ймовірно, ухвалять до Різдва.
Наразі оголошено про план значного збільшення виробництва боєприпасів. Ми маємо намір підтримати Україну ще сильніше, ніж зараз. Водночас ми ще більше підвищимо готовність Фінляндії та країн Північної Європи до виробництва боєприпасів, — додав Хяккянен.
«Ракурс» писав, що найбільший німецький збройний концерн отримав замовлення на постачання Україні 155-міліметрових артилерійських снарядів на суму близько 142 млн євро. Боєприпаси будуть поставлені у 2025 році.
Замовник — країна-партнер НАТО, яка має намір підтримувати Україну в її оборонній боротьбі ефективною довгостроковою військовою допомогою. Снаряди вироблятиме Rheinmetall Expal Munitions, нещодавно придбана іспанська дочірня компанія групи.
Виробництво і постачання близько 40 тис. снарядів для України з попереднього замовлення має відбутися у 2024 році.
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