Фінляндія негайно почне виробництво артбоєприпасів для України

Фінляндія найближчим часом почне виробництво артилерійських боєприпасів для України

https://racurs.ua/ua/n190026-finlyandiya-negayno-pochne-vyrobnyctvo-artboieprypasiv-dlya-ukrayiny.html

Ракурс

Фінляндія найближчим часом почне виробництво артилерійських боєприпасів для України.

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Ми завершили переговори про те, як Фінляндія буде надалі збільшувати виробництво артилерійських боєприпасів для України. Це рішення буде прийнято дуже скоро, — сказав міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен

За його словами, рішення про початок виробництва, ймовірно, ухвалять до Різдва.

Наразі оголошено про план значного збільшення виробництва боєприпасів. Ми маємо намір підтримати Україну ще сильніше, ніж зараз. Водночас ми ще більше підвищимо готовність Фінляндії та країн Північної Європи до виробництва боєприпасів, — додав Хяккянен.

«Ракурс» писав, що найбільший німецький збройний концерн отримав замовлення на постачання Україні 155-міліметрових артилерійських снарядів на суму близько 142 млн євро. Боєприпаси будуть поставлені у 2025 році.