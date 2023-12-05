Блокувальники звільнили один з пунктів пропуску з Україною

https://racurs.ua/ua/n190025-blokuvalnyky-zvilnyly-odyn-z-punktiv-propusku-z-ukrayinou.html

Ракурс

Словацькі перевізники призупинили блокаду. Пункти «Ужгород — Вишнє Німецьке» вільно працюють і пропускають вантажівки.

.

Польські перевізники продовжують блокаду.

Продовжуємо працювати зі словацькими колегами, щоб запобігти подальшим протестам, — повідомив заступник Міністра інфраструктури України Сергій Деркач на сторінці у Фейсбуці.

Оскільки на кордоні з Польщею блокада продовжується, багато водіїв поїхали до Словаччини і там утворилися затори. Зранку 5 грудня там у черзі стоїть 625 вантажних транспортних засобів.

Крім того, на вʼїзд в Україну з Угорщини в пункті пропуску «Чоп (Тиса) — Захонь» очікують ще 1 100 автомобілів.

Нагадаємо, Єврокомісія не планує відновлювати дозволи на транзит для українських далекобійників, як того вимагають перевізники. ЄС навпаки готовий відстоювати транспортний безвіз. Про це стало відомо після проведення так званої «транспортної Ради ЄС» 4 грудня.