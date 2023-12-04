Rheinmetall получил заказ на 142 млн евро на производство снарядов для Украины

Найбільший німецький збройний концерн отримав замовлення на постачання Україні 155-міліметрових артилерійських снарядів на суму близько 142 млн євро.

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Про це йдеться у заяві Rheinmetall. Також у заяві додали, що боєприпаси будуть поставлені у 2025 році.

Замовник — країна-партнер НАТО, яка має намір підтримувати Україну в її оборонній боротьбі ефективною довгостроковою військовою допомогою.

Снаряди вироблятиме Rheinmetall Expal Munitions, нещодавно придбана іспанська дочірня компанія групи.

Виробництво і постачання близько 40 тис. снарядів для України з попереднього замовлення має відбутися у 2024 році, йдеться у заяві.

Зазначається, що попит на артилерійські боєприпаси нині дуже високий, що зумовлено не лише потребами України, а й необхідністю поповнити значною мірою спорожнілі склади боєприпасів Німеччини та інших країн НАТО та ЄС.

Історія питання

Європейський Союз передав Україні близько 300 тис. з обіцяного мільйона снарядів.

Про це раніше повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який закликав до більшої взаємодії оборонних галузей України та Альянсу, щоб забезпечити Києву постачання зброї, необхідне для перемоги над росією.

Нам потрібно створити спільний євроатлантичний простір оборонної промисловості, — сказав Кулеба, додавши, що це передбачатиме безпеку як для України, так і для самих країн НАТО.

Протягом останніх кількох місяців Київ також докладає зусиль для залучення провідних світових виробників озброєнь до роботи в Україні, намагаючись диверсифікувати залежність від зброї та боєприпасів, що надаються союзниками.