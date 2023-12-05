Цель США – победа Украины в войне и возвращение ее территории: заявление Госдепа

https://racurs.ua/n190033-cel-ssha-pobeda-ukrainy-v-voyne-i-vozvraschenie-ee-territorii-zayavlenie-gosdepa.html

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Мета США, щоб Україна перемогла. Про це йдеться у заяві представника Державного департаменту США.

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Наша позиція дуже зрозуміла: Україна має повернути собі свою територію. І США вважають, що Україна має вирішувати, як вести свою самооборону і як вести будь-які можливі переговори з росією, коли Україна вважатиме, що настав правильний час, — зазначив офіційний представник Держдепартаменту США Деніел Сайзек.

Він додав, що контрнаступ ЗСУ проходить досить важко, але українські військові дуже мужньо обороняються.

Тому ми розуміємо, що жодне просте рішення, врегулювання не означатиме, що лінія фронту залишиться там, де вона знаходиться сьогодні. США не думають, що це те, що має бути. І тому уряд США працює щодня і намагається якнайбільше підтримувати Україну самому, і з партнерством з боку європейців, — наголосив Сайзек.

Нагадаємо, що президента України Володимира Зеленського запросили виступити онлайн перед сенаторами на закритому брифінгу у вівторок, 5 грудня. Цього тижня відбудеться також перше процедурне голосування щодо додаткового пакета допомоги на 106 млрд дол., яке пропонував Джо Байден.

Зеленський виступить на закритому брифінгу для представників національної безпеки США.

4 грудня адміністрація президента Джо Байдена закликала Конгрес терміново погодити додаткове фінансування для допомоги Україні.