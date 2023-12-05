Непал сообщил о смерти шести граждан в Украине, служивших в армии рф

Непал сообщил о смерти шести граждан в Украине, служивших в армии рфhttps://racurs.ua/n190035-nepal-soobschil-o-smerti-shesti-grajdan-v-ukraine-slujivshih-v-armii-rf.htmlРакурс
Влада Непалу звернулася до росії з проханням не вербувати громадян цієї країни до російської армії та негайно відправити додому вже завербованих непальських військових.
Це сталося після того, як стало відомо, що щонайменше шістьох громадян Непалу, які служили в російській армії, було вбито.
Непальські солдати — гуркхі — славляться своєю хоробрістю та вмінням боротися. Вони служать у британській та індійській армії відповідно до угоди між трьома країнами, зазначає Reuters.
З росією у Непалу подібних домовленостей немає.
Влада Непалу повідомила, що вже шестеро громадян, які служили в російській армії, були вбиті. Інших деталей воно не надало.
Уряд Непалу звернувся до російського посольства з вимогою негайно повернути їхні тіла та заплатити компенсацію їхнім сім’ям, — цитує Reuters заяву МЗС Непалу, опубліковану в понеділок увечері.
У прес-релізі також говорилося, що наразі ведеться робота зі звільнення громадянина Непалу, який воював і потрапив в український полон.
Влада також закликала громадян не приєднуватися до армії будь-якої країни, що воює.
Щоденна англомовна газета Kathmandu Post з посиланням на посла Непалу в Москві повідомила, що приблизно 150−200 непальців є найманцями в російській армії.