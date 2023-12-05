Непал повідомив про смерть шести громадян в Україні, які служили в армії рф

https://racurs.ua/ua/n190035-nepal-povidomyv-pro-smert-shesty-gromadyan-v-ukrayini-yaki-slujyly-v-armiyi-rf.html

Ракурс

Влада Непалу звернулася до росії з проханням не вербувати громадян цієї країни до російської армії та негайно відправити додому вже завербованих непальських військових.

.

Це сталося після того, як стало відомо, що щонайменше шістьох громадян Непалу, які служили в російській армії, було вбито.

Непальські солдати — гуркхі — славляться своєю хоробрістю та вмінням боротися. Вони служать у британській та індійській армії відповідно до угоди між трьома країнами, зазначає Reuters.

З росією у Непалу подібних домовленостей немає.

Влада Непалу повідомила, що вже шестеро громадян, які служили в російській армії, були вбиті. Інших деталей воно не надало.

Уряд Непалу звернувся до російського посольства з вимогою негайно повернути їхні тіла та заплатити компенсацію їхнім сім’ям, — цитує Reuters заяву МЗС Непалу, опубліковану в понеділок увечері.

У прес-релізі також говорилося, що наразі ведеться робота зі звільнення громадянина Непалу, який воював і потрапив в український полон.

Влада також закликала громадян не приєднуватися до армії будь-якої країни, що воює.

Щоденна англомовна газета Kathmandu Post з посиланням на посла Непалу в Москві повідомила, що приблизно 150−200 непальців є найманцями в російській армії.