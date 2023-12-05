Білий дім розробив план управління Сектором Гази після війни

https://racurs.ua/ua/n190034-bilyy-dim-rozrobyv-plan-upravlinnya-sektorom-gazy-pislya-viyny.html

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Адміністрація президента США розробила багатоетапний план управління сектором Гази після війни.

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Джерела Politico кажуть, що в його основі — контроль території оновленою Палестинською адміністрацією, яка контролює Західний берег річки Йордан. Стабілізацію регіону планують покласти на Міжнародні сили, але США не хочуть відправляти свої війська.

Одна з ідей — попросити Обʼєднані Арабські Емірати допомогти відновити медичні установи чи навчити місцевих службовців. Також у цьому може допомогти Єгипет.

Американські чиновники розглядають цей план як найкращий із поганих варіантів. Вони розуміють, що він викличе опір з боку Ізраїлю та розчарує арабів, але водночас враховують, що Вашингтону доведеться грати вирішальну роль на повоєнному етапі.

Видання зазначає, що план має серйозні проблеми з легітимністю. У секторі Гази, та й на Західному березі, населення здебільшого підтримує ХАМАС, а Палестинську національну адміністрацію на чолі з Махмудом Аббасом давно звинувачує у корупції та неефективності. Однак чиновники США вважають, цей варіант найреальнішим.

Джерела видання підкреслили, що план може змінюватись — він залежатиме від багатьох непередбачуваних ситуацій.