Непалець розповів, як потрапив на війну в Україну

https://racurs.ua/ua/n190001-nepalec-rozpoviv-yak-potrapyv-na-viynu-v-ukrayinu-video.html

Ракурс

Російський полонений з Непалу розповів, як пішов воювати проти України.

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Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував відео допиту непальця.

Йому 22 роки. Він вчився у російському ВУЗі. Юнака хотіли вигнати з росії і той шукав можливість залишитися.

Вихід знайшовся — служба в армії за 195 тис. рублів на місяць. Тому громадянин Непалу пішов служити до 70-го полку російської армії.

Цаплієнко вважає, що все, що стосується студентства, брехня або напівправда.

Він не говорить російською. Тому ми його відтитрували. Він погано говорить англійською. Тому навряд чи він міг поступити до ВУЗу, навіть російського. Продаж студентських віз через університети є корупційною складовою каналу нелегальної міграції на пострадянському просторі. Тобто, він, ймовірно, просто звичайний нелегал. Але він стверджує, що таких, як він, в російській армії більш як 5 тис., тільки непальців, — прокоментував відео Цаплієнко.

Він вважає, що росія знайшла ще одне джерело для поповнення своєї армії рабів.

Наприкінці розмови непалець звернувся до батьків непальською мовою.