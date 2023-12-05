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Борт-путешественник
Зарубежные туры нардепа Борта заинтересовали Госбюро расследованийhttps://racurs.ua/n190036-zarubejnye-tury-nardepa-borta-zainteresovali-gosburo-rassledovaniy.htmlРакурс
Працівники Держбюро розслідувань відкрили кримінальне провадження щодо можливого службового підроблення документів для виїзду за кордон народним депутатом України від забороненої ОПЗЖ і членом бюджетного комітету.
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В офіційній інформації ДБР, яку оприлюднили 5 грудня, не вказано прізвища нардепа, утім, 4 грудня «Схеми» оприлюднили розслідування на цю тему стосовно нардепа Віталія Борта.
Його відряджали в Угорщину на шість днів, але він пробув за кордоном два місяці.
Борт, відповідно до розпоряджень голови Верховної Ради України, двічі їздив до Угорщини: з 12 по 14 квітня та з 3 по 5 липня 2023 року. Водночас після спливу термінів відрядження, він вчасно не повертався в Україну, а продовжував перебувати за кордоном. Зокрема, депутат у приватних справах відвідував Угорщину, Туреччину, США, Австрію, Німеччину, Італію, Францію.
Наприкінці жовтня поточного року відповідне кримінальне провадження ініціював Генеральний прокурор. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 366 КК України, на підставі матеріалів, зібраних ДБР.
У кримінальному провадженні здійснюється перевірка інформації щодо внесення народним депутатом України до документів про відрядження за кордон неправдивих відомостей щодо терміну, мети та країн відрядження.
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