Борт-путешественник

https://racurs.ua/n190036-zarubejnye-tury-nardepa-borta-zainteresovali-gosburo-rassledovaniy.html

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Працівники Держбюро розслідувань відкрили кримінальне провадження щодо можливого службового підроблення документів для виїзду за кордон народним депутатом України від забороненої ОПЗЖ і членом бюджетного комітету.

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В офіційній інформації ДБР, яку оприлюднили 5 грудня, не вказано прізвища нардепа, утім, 4 грудня «Схеми» оприлюднили розслідування на цю тему стосовно нардепа Віталія Борта.

Його відряджали в Угорщину на шість днів, але він пробув за кордоном два місяці.

Борт, відповідно до розпоряджень голови Верховної Ради України, двічі їздив до Угорщини: з 12 по 14 квітня та з 3 по 5 липня 2023 року. Водночас після спливу термінів відрядження, він вчасно не повертався в Україну, а продовжував перебувати за кордоном. Зокрема, депутат у приватних справах відвідував Угорщину, Туреччину, США, Австрію, Німеччину, Італію, Францію.

Наприкінці жовтня поточного року відповідне кримінальне провадження ініціював Генеральний прокурор. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 366 КК України, на підставі матеріалів, зібраних ДБР.

У кримінальному провадженні здійснюється перевірка інформації щодо внесення народним депутатом України до документів про відрядження за кордон неправдивих відомостей щодо терміну, мети та країн відрядження.