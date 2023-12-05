Уничтожение пехоты врага дронами на Авдеевском направлении попало на видео

Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n190040-unichtojenie-pehoty-vraga-dronami-na-avdeevskom-napravlenii-popalo-na-video.html

Ракурс

У Telegram-каналі Батареї управління та артилерійської розвідки 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка сьогодні, 5 грудня, опубліковане відео, котре показує ліквідацію живої сили противника за допомогою дронів на Авдіївському напрямку.

.

На відео показано, як на російських загарбників здійснюється влучне скидання вибухових пристроїв.