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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

Знищення піхоти ворога дронами на Авдіївському напрямку потрапило на відео

5 гру 2023, 15:58
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У Telegram-каналі Батареї управління та артилерійської розвідки 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка сьогодні, 5 грудня, опубліковане відео, котре показує ліквідацію живої сили противника за допомогою дронів на Авдіївському напрямку.


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На відео показано, як на російських загарбників здійснюється влучне скидання вибухових пристроїв.

1 день, 1 дрон, 1 пілот, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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