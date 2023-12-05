Знищення піхоти ворога дронами на Авдіївському напрямку потрапило на відео

Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n190040-znyschennya-pihoty-voroga-dronamy-na-avdiyivskomu-napryamku-potrapylo-na-video.html

Ракурс

У Telegram-каналі Батареї управління та артилерійської розвідки 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка сьогодні, 5 грудня, опубліковане відео, котре показує ліквідацію живої сили противника за допомогою дронів на Авдіївському напрямку.

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На відео показано, як на російських загарбників здійснюється влучне скидання вибухових пристроїв.