Чому допомогу Україні пов’язують з кордоном США, пояснили конгресмени

https://racurs.ua/ua/n190039-chomu-dopomogu-ukrayini-pov-yazuut-z-kordonom-ssha-poyasnyly-kongresmeny.html

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Виділення додаткової допомоги Україні підтримує більшість Конгресу США в обох палатах, як республіканці, так і демократи.

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Про це стверджують законодавці США у розмовах з «Голосом Америки». Видання певне, що нині основні суперечки полягають у форматі винесення цього законопроекту на голосування.

Демократи вимагають голосувати за усе пакетом: фінансування допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню разом з посиленням охорони кордону США з Мексикою.

Натомість республіканці закликають розглядати кожен законопроєкт окремо, а допомогу Україні поєднати із питаннями кордону США та посиленням міграційного законодавства.

Кореспондентка «Голосу Америки» попросила американських законодавців пояснити, яким чином допомога Україні у війні з рф пов’язана з мексикансько-американським кордоном та чому окремі законодавці вимагають розглядати ці два питання у тандемі.

Більшість законодавців від обох партій стверджують, що це спосіб тиску на адміністрацію Байдена, щоб остання приділила більше уваги міграційній кризі.

Попри те, що спочатку посилити охорону кордону США та поєднати це питання з допомогою Україні вимагали саме республіканці в Палаті представників, нині голоси на підтримку цієї ініціативи все частіше лунають як від законодавців Сенату, так і від демократів загалом. Представники обох партій, з якими спілкувалися журналісти «Голосу Америки», наголошують, що нелегальний перетин кордону США з Мексикою перетворився у справжню кризу та вимагає термінового вирішення.

Але є й застереження. Так, за словами Криса Мерфі, сенатора-демократа від штату Коннектикут, пов’язувати Україну з міграційною кризою в США — це те саме, що «тримати українську допомогу в заручниках» складного внутрішнього-американського питання. Законодавець наголошує, що Вашингтон не може провести двопартійну імміграційну реформу протягом останніх 40 років.

Республіканці наполягають, що повинні спершу розв’язувати проблему міграції, перш ніж виділити гроші Україні.

Я вважаю, що це дуже прикро, що Україна та її суверенітет опинились в заручниках великої внутрішньополітичної проблеми США. Проблема, яку можна вирішити, але це буде важко зробити за наступні два тижні, — наполягає Мерфі у коментарі для Голосу Америки.

Раніше за ініціативою спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, республіканці, які наразі мають більшість у Палаті представників, розділили запропонований президентом Джо Байденом пакет допомоги Ізраїлю та Україні на окремі пакети допомоги кожній з країн, прив’язавши обидва до погодження додаткових політичних пріоритетів партії.