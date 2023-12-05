"Мобіків" рф прив'язують до дерев за відмову повертатися на передову

https://racurs.ua/ua/n190027-mobikiv-rf-pryv-yazuut-do-derev-za-vidmovu-povertatysya-na-peredovu-video.html

Ракурс

В окупованій Донецькій області Геннадія Кіскорова, відправленого на війну в рамках мобілізації, «за наказом командування прив’язали до дерева на вулиці та не пускали всередину приміщення всю ніч, вимагали погодитись на участь у бойових діях».

.

Про те, що сталося, правозахисникам із російського «Руху свідомих відмовників» повідомив його брат Семен.

Брати Кіскорови наприкінці листопада подавали рапорти із проханням замінити їм військову службу на альтернативну цивільну. Але у командуванні батальйону їм відмовили, оголосивши, що така процедура «для мобілізованих не прописана у законодавстві».

Після цього, за даними правозахисників, Геннадія Кіскорова проти ночі прив’язали до дерева. Після «тортур холодом та дощем» він погодився вирушити на передову.

Відповідний наказ віддав капітан Рубанов, заступник командувача 1-го мотострілецького батальйону військової частини 21005, де служать Кіскорови.

Як розповів правозахисникам Семен Кіскоров, такі заходи впливу застосовувалися і до інших військовослужбовців. Він передав правозахисникам відео, на якому іншого російського солдата прив’язують до дерева.

Після того, як інцидент набув розголосу у ЗМІ, Рубанов зажадав від Кіскорових відмовитися від претензій і написати в пояснювальній, що до дерева Геннадія прив’язали українці, заявили в ДЗГ.

Крім цього, капітан зажадав у Семена Кіскорова видалити всі повідомлення на телефоні, а також відео із прив’язаним солдатом. Семен, ймовірно, під тиском командування, зателефонував дружині Тетяні та попросив її відкликати заяву про злочин. З того часу він на зв’язок більше не виходив, повідомили у ДЗГ.

Ми дуже боїмося за його життя та здоров’я. Усім зрозуміло, чому людина робить такі дзвінки дружині. Він перебуває у владі людей, які катували людей, бо він беззахисний, а вони вимагають від нього казати саме таке. Але Тетяна не збирається відкликати свою заяву, — написали правозахисники.

За даними ДЗГ, дружини Семена та Геннадія Кіскорових повідомили про дії Рубанова у військову прокуратуру. Координатор ДСО Олена Попова, своєю чергою, направила повідомлення про злочин до Головного військово-слідчого управління та військово-слідчого управління Центрального військового округу.

Про різні методи впливу російських командирів на підлеглих, які відмовилися від участі в бойових діях, стало відомо не пізніше літа 2022 року. Наприклад, «Верстка» тоді писала, що у Брянці окуповнї Луганської області було організовано «спеціальний центр», у підвалах якого утримувалися десятки чи сотні «відмовників».

У листопаді 2023 стало відомо, що в одному з таких підвалів опинився колишній кореспондент Першого каналу Ілля Андрєєв. Про це журналістам розповіла його дружина Яна Андрєєва. За її словами, на початку листопада Андрєєв попросив відпустку на десять днів. Командування фейкової ЛНР йому відмовило і відправило в «яму для покарань», а коли він спробував вибратися звідти, його прив’язали до дерева.