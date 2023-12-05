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Ракурс
Россияне продолжают милитаризировать украинских подростков на ВОТ, фото: «Настоящее время»

Рашисты открыли «центр военно-спортивной подготовки» для подростков в Луганске

5 дек 2023, 16:26
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Рашисти продовжують мілітаризувати українських підлітків на окупованих територіях. Для цього вони розбудовують мережу мілітаризованих клубів.


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Про це сьогодні, 5 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву

Так, ворог відкрив «центру військово-спортивної підготовки» на базі псевдоколеджу у Луганську. Фінансування відкриття центру відбулось з федерального бюджету, що вказує на цілеспрямовану програму з ініціативи кремля, — зазначають у ЦНС.

Згідно із задумом ворога, студенти «коледжу» з 14 років піддаватимуться промиванню мізків й проходитимуть підготовку до військової служби в армії рф.

Це є черговим актом порушення міжнародного права окупантами, які вербують підлітків на війну проти їх історичної Батьківщини, — наголошують у ЦНС.

У ЦНС закликають батьків на тимчасово окупованих територіях приділяти більше уваги патріотичному вихованню дітей, щоб вони не стали жертвами пропаганди та заручниками варварської політики кремля.

Источник: Ракурс


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