Момент удара FPV-дроном по рашисту, скриншот видео

https://racurs.ua/n190046-narkotiki-ubivaut-dron-kamikadze-poymal-rashista-za-kureniem-kannabisa-video.html

Ракурс

Український дрон-камікадзе поцілив по російському загарбнику, який у той момент вживав наркотики прямо в окопі.

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Відповідне відео сьогодні, 5 грудня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

Наркотики вбивають. Наочно доведено «другою армією світу, — наголосив Бутусов.

Відео включає два фрагменти — один з них є записом, зробленим камерою дрона-камікадзе, яким завдався удар, інший — відео моменту удару, знятим із повітря іншим апаратом.

Де і коли сталася вказана подія, не уточнюється.