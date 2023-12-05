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Момент удара FPV-дроном по рашисту, скриншот видео
Наркотики убивают — дрон-камикадзе поймал рашиста за курением каннабиса (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190046-narkotiki-ubivaut-dron-kamikadze-poymal-rashista-za-kureniem-kannabisa-video.htmlРакурс
Український дрон-камікадзе поцілив по російському загарбнику, який у той момент вживав наркотики прямо в окопі.
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Відповідне відео сьогодні, 5 грудня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.
Наркотики вбивають. Наочно доведено «другою армією світу, — наголосив Бутусов.
Відео включає два фрагменти — один з них є записом, зробленим камерою дрона-камікадзе, яким завдався удар, інший — відео моменту удару, знятим із повітря іншим апаратом.
Де і коли сталася вказана подія, не уточнюється.
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