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Момент удару FPV-дроном по рашисту, скріншот відео
Наркотики вбивають — дрон-камікадзе вполював рашиста за курінням канабісу (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n190046-narkotyky-vbyvaut-dron-kamikadze-vpoluvav-rashysta-za-kurinnyam-kanabisu-video.htmlРакурс
Український дрон-камікадзе поцілив по російському загарбнику, який у той момент вживав наркотики прямо в окопі.
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Відповідне відео сьогодні, 5 грудня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.
Наркотики вбивають. Наочно доведено «другою армією світу, — наголосив Бутусов.
Відео включає два фрагменти — один з них є записом, зробленим камерою дрона-камікадзе, яким завдався удар, інший — відео моменту удару, знятим із повітря іншим апаратом.
Де і коли сталася вказана подія, не уточнюється.
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