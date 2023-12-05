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Ракурс
Момент удару FPV-дроном по рашисту, скріншот відео

Наркотики вбивають — дрон-камікадзе вполював рашиста за курінням канабісу (ВІДЕО)

5 гру 2023, 19:00
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Український дрон-камікадзе поцілив по російському загарбнику, який у той момент вживав наркотики прямо в окопі.


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Відповідне відео сьогодні, 5 грудня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.

Наркотики вбивають. Наочно доведено «другою армією світу, — наголосив Бутусов.

Відео включає два фрагменти — один з них є записом, зробленим камерою дрона-камікадзе, яким завдався удар, інший — відео моменту удару, знятим із повітря іншим апаратом.

Де і коли сталася вказана подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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