ВАКС обрав запобіжний захід судді Київського апеляційного суду Паленику

ВАКС обрав запобіжний захід судді Ігорю Паленику, фото: ЦПК

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Судді Київського апеляційного суду Ігорю Паленику Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою заставою в 4 млн грн.

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Таким чином Слідчий суддя ВАКС Ігор Маслов частково задовільнив клопотання прокурора, який просив для Паленика взяття під варту з заставою 6 млн 999 тис. грн. Сам Паленик просив визначити йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це сьогодні, 5 грудня, повідомляється у Telegram-каналі Центру протидії корупції.

В разі внесення застави Паленик повинен:

утриматись від спілкування зі свідками;

здати паспорт для виїзду за кордон;

носити електронний браслет;

не відлучатись з Києва.

Зазначається, що під час обшуку у Паленика, окрім 24,8 тис. дол. нібито неправомірної вигоди, також виявили 115 тис. дол., розфасованих в упаковки від кави.

Видання «Суспільне» зазначає, що під час засідання суду прокурор зачитав похвилинно зафіксовані розмови підозрюваного з іншими трьома суддями. Зазначив, що 29 листопада той вдома розподілив кошти неправомірної вигоди: 8400 собі, по 8300 іншим двом суддям.

Паленик гроші отримав в коробці з-під коньяку. Ще двоє суддів отримали свої частки в упаковці від розчинної кави та рекламному пакеті інтернет-провайдера. Ще 10 тис. дол. виявили під час обшуку вдома в четвертого судді, — розповів прокурор Вадим Кохно.

Так, за версією слідства, під час зустрічі Паленика із іншим суддею Юрієм Сливою перший підійшов до шафи і дав колезі саме пакет з кавою зі словами:

Дуже гарна кава, розчинна, ти мені колись давав, от і я тобі тепер даю.

Офіційний дохід судді за останні шість років склав близько 14 млн грн. Паленик стверджує, що вилучені з квартири кошти не всі його: близько 50 тис. дол. — це його, а решта коштів — це дітей, дружини, сестри.

Його адвокати також заявили, що мала місце провокація злочину — вони готують звернення до ВРП та Президента. За їхніми словами, у Паленика бездоганна репутація.

Усього чотирьох суддів Київського апеляційного суду підозрюють в корупції. Ще обирають запобіжний для судді Віктора Глиняного, а запобіжний захід для судді В’ячеслава Дзюбіна обиратимуть 7 грудня. Клопотання для обрання запобіжного стосовно судді Юрія Сливи до суду поки не надійшло.

Джерело: ЦПК, «Суспільне»