Хабар у 35 тис. доларів - НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду

https://racurs.ua/ua/n189859-habar-u-35-tys-dolariv-nabu-i-sap-vykryly-chotyroh-suddiv-kyyivskogo-apelyaciynogo-sudu.html

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НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні неправомірної вигоди.

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Прес-служба Антикорпуційнго бюро 30 листопада повідомила:

Слідство встановило, що суддя Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав надати неправомірну вигоду у розмірі 35 тис. дол. США.

Після одержання неправомірної вигоди 10 тис. дол. суддя-посередник залишив собі, а 25 тис. дол. поклав у коробку з-під віскі для подальшої передачі колегам. Вони ж після отримання коштів розділили їх між собою.

Частина українських медіа пише, що йдеться про суддів Юрія Сливу, Віктора Глиняного, Ігоря Паленика та В’ячеслава Дзюбіна.

За версією слідства, один із суддів Київського апеляційного суду запропонував одній зі сторін у справі задовольнити скаргу щодо скасування арешту майна приватного товариства.

Йшлося про майно «Мотор-Січі» у справі екскерівника підприємства В’ячеслава Богуслаєва. За це йому та трійці суддів у справі представник компанії мав надати неправомірну вигоду у розмірі 35 тис. дол.