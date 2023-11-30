СБУ прийшла з обшуками у Почаївську лавру

https://racurs.ua/ua/n189858-sbu-pryyshla-z-obshukamy-u-pochayivsku-lavru.html

Ракурс

Служба безпеки України прийшла 30 листопада з обшуками у Почаївську лавру, яка належить УПЦ (МП). Про це повідомило Укрінформу джерело у правоохоронних органах.

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Попередньою причиною візиту силовиків є поширення представниками Лаври російської ідеології.

«Ракурс» писав, що 29 листопада Печерський райсуд Києва продовжив запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту до 29 січня для митрополита «УПЦ МП» Павла Лебедя.

Адвокати колишнього намісника Києво-Печерської лаври просили про відвід судді Світлани Гречаної. За їхніми словами, суддя ігнорує клопотання сторони захисту, проводить засідання під час повітряної тривоги. Суд клопотання не задовольнив.

Навесні 2023 року Міністерство культури та інформаційної політики створило комісію, що перевіряє використання УПЦ об'єктів Почаївської лаври.

Раніше комітет підтримав проєкт Постанови про Звернення Верховної Ради України до Кабінету міністрів щодо розірвання з Почаївською Свято-Успенською лаврою договору про безоплатне користування комплексом споруд Почаївської лаври.