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Ракурс
Ночь с "шахедами": ПВО сбила 15 дронов

Ночь с «шахедами»: ПВО сбила 15 дронов

7 дек 2023, 08:05
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У ніч на 7 грудня Сили оборони України знищили 15 «шахедів» з 18, які запустили російські виродки.


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Окупанти вкотре атакували Україну безпілотниками Shahed із мису Чауда (Крим). Основні напрямки удару — Хмельниччина та Одещина.

ППО знищила 15 БпЛА, повідомили Повітряні сили.

Над Дніпропетровщиною увечері 6 грудня збили ворожу керовану аваційну ракету.

Увечері у Дніпровському районі пролунав вибух. То по ворожій цілі працювала наша ППО. Захисники з ПвК «Схід» збили ракету, — повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Источник: Ракурс


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