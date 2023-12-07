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Ночь с "шахедами": ПВО сбила 15 дронов
Ночь с «шахедами»: ПВО сбила 15 дроновhttps://racurs.ua/n190089-noch-s-shahedami-pvo-sbila-15-dronov.htmlРакурс
У ніч на 7 грудня Сили оборони України знищили 15 «шахедів» з 18, які запустили російські виродки.
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Окупанти вкотре атакували Україну безпілотниками Shahed із мису Чауда (Крим). Основні напрямки удару — Хмельниччина та Одещина.
ППО знищила 15 БпЛА, повідомили Повітряні сили.
Над Дніпропетровщиною увечері 6 грудня збили ворожу керовану аваційну ракету.
Увечері у Дніпровському районі пролунав вибух. То по ворожій цілі працювала наша ППО. Захисники з ПвК «Схід» збили ракету, — повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
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