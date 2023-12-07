Ніч із "шахедами": ППО збила 15 дронів

https://racurs.ua/ua/n190089-nich-iz-shahedamy-ppo-zbyla-15-droniv.html

Ракурс

У ніч на 7 грудня Сили оборони України знищили 15 «шахедів» з 18, які запустили російські виродки.

.

Окупанти вкотре атакували Україну безпілотниками Shahed із мису Чауда (Крим). Основні напрямки удару — Хмельниччина та Одещина.

ППО знищила 15 БпЛА, повідомили Повітряні сили.

Над Дніпропетровщиною увечері 6 грудня збили ворожу керовану аваційну ракету.