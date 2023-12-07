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Ніч із "шахедами": ППО збила 15 дронів
Ніч із «шахедами»: ППО збила 15 дронівhttps://racurs.ua/ua/n190089-nich-iz-shahedamy-ppo-zbyla-15-droniv.htmlРакурс
У ніч на 7 грудня Сили оборони України знищили 15 «шахедів» з 18, які запустили російські виродки.
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Окупанти вкотре атакували Україну безпілотниками Shahed із мису Чауда (Крим). Основні напрямки удару — Хмельниччина та Одещина.
ППО знищила 15 БпЛА, повідомили Повітряні сили.
Над Дніпропетровщиною увечері 6 грудня збили ворожу керовану аваційну ракету.
Увечері у Дніпровському районі пролунав вибух. То по ворожій цілі працювала наша ППО. Захисники з ПвК «Схід» збили ракету, — повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
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