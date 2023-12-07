Украинская разведка посоветовала предателям сдаться правосудию

Після ліквідація зрадника Іллі Киви в українській розвідці звернулися до інших зрадників.

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Наразі ми можемо підтвердити та констатувати факт, зауважити і звернутися до інших колаборантів і зрадників, воєнних злочинців: найбільш безпечним шляхом для вас є здача в руки українського правосуддя, тим більше коли є вже вирок. І це справді гарантуватиме дотримання ваших прав, безпеки та регулярного харчування, на відміну від небезпечного перебування на території держави-агресора, — повідомив в ефірі «Радіо Свобода» представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

У ГУР не підтвердили та водночас не спростували наявність списків тих, за ким українські спецслужби стежать на території рф.

Почати можна з коментаря Царьова, який детально розповів що спочатку список формує ГУР, потім його верифікує СБУ, а потім підписує особисто Зеленський. Так це бачить російська пропаганда. Ми не будемо підтверджувати чи спростовувати це, — сказав Юсов.

Водночас українські правоохоронці працюють над провадженнями проти воєнних злочинців, проти державних зрадників. Юсов пообіцяв їм «справедливе покарання»

Також у ГУР розповіли, чому Кива жив у Підмосков’ї. Він у такий спосіб дбав про свою безпеку.

Держава-агресор намагається так чи інак у цьому їм допомагати. Тому, і те, де він мешкав останнім часом, це, зокрема, елемент його спроб утекти від чогось і захистити себе. Тобто зрозуміло, що безпекою він опікувався, — сказав Юсов.