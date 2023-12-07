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Ракурс
Киев будет выплачивать денежный бонус мобилизованным после 1 декабря 2023 года

Киев будет выплачивать денежный бонус мобилизованным после 1 декабря 2023 года

7 дек 2023, 14:16
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Київ виплачуватиме 30 тис. грн киянам, яких мобілізують після 1 грудня 2023 року.


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Про це заявив 7 грудня міський голова Віталій Кличко.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні Київрада має виділити на ці потреби 10 млн грн на цей рік і 50 млн — на наступний.

Така виплата є одноразовою та спрямована на додаткове матеріальне забезпечення новобранців. Це кошти за програмою «Захисник Києва», — розповів Кличко.

Цього року за цією програмою було надано допомогу на суму майже 7 млрд грн. До кінця року Київрада планує ухвалити рішення щодо виділення 700 млн грн на підтримку підрозділів ЗСУ.

Источник: Ракурс


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