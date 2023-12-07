Київ виплачуватиме грошовий бонус мобілізованим після 1 грудня 2023 року

https://racurs.ua/ua/n190106-kyyiv-vyplachuvatyme-groshovyy-bonus-mobilizovanym-pislya-1-grudnya-2023-roku.html

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Київ виплачуватиме 30 тис. грн киянам, яких мобілізують після 1 грудня 2023 року.

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Про це заявив 7 грудня міський голова Віталій Кличко.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні Київрада має виділити на ці потреби 10 млн грн на цей рік і 50 млн — на наступний.

Така виплата є одноразовою та спрямована на додаткове матеріальне забезпечення новобранців. Це кошти за програмою «Захисник Києва», — розповів Кличко.

Цього року за цією програмою було надано допомогу на суму майже 7 млрд грн. До кінця року Київрада планує ухвалити рішення щодо виділення 700 млн грн на підтримку підрозділів ЗСУ.