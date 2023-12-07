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Київ виплачуватиме грошовий бонус мобілізованим після 1 грудня 2023 року
Київ виплачуватиме грошовий бонус мобілізованим після 1 грудня 2023 рокуhttps://racurs.ua/ua/n190106-kyyiv-vyplachuvatyme-groshovyy-bonus-mobilizovanym-pislya-1-grudnya-2023-roku.htmlРакурс
Київ виплачуватиме 30 тис. грн киянам, яких мобілізують після 1 грудня 2023 року.
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Про це заявив 7 грудня міський голова Віталій Кличко.
За його словами, на сьогоднішньому засіданні Київрада має виділити на ці потреби 10 млн грн на цей рік і 50 млн — на наступний.
Така виплата є одноразовою та спрямована на додаткове матеріальне забезпечення новобранців. Це кошти за програмою «Захисник Києва», — розповів Кличко.
Цього року за цією програмою було надано допомогу на суму майже 7 млрд грн. До кінця року Київрада планує ухвалити рішення щодо виділення 700 млн грн на підтримку підрозділів ЗСУ.
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