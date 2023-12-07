До 1 січня Україна отримає усі 14 комплексів протидії БПЛА Vampire, які розробили для боротьби з Shahed-136

До 1 січня Україна отримає усі 14 комплексів протидії БПЛА Vampire, які розробили для боротьби Shahed-136

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До Нового року Україна отримає усі 14 комплексів протидії безпілотникам Vampire.

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Ці системи були розроблені спеціально для України для виявлення та перехоплення ворожих безпілотників, зокрема Shahed-136, повідомляє пресслужба Командування повітряних систем військово-морських сил США.

Зазначається, що розробка, виробництво та постачання систем Vampire відбувається у надзвичайно стислі часові рамки під керівництвом спеціальної Команди розробок точних видів озброєння PMA-242 ВМС США.

Ми поставили перші чотири системи лише за шість місяців, використовуючи інноваційну стратегію укладання контрактів і старанно працюючи, щоб йти в ногу зі швидким розвитком системи, — розповів Кевін Распет, заступник керівника програми іноземних продажів.

«Мілітарний» зауважив, що вони потрапили до пакета військової допомоги США у розмірі 1,3 млрд дол., що був анонсований 19 липня 2023 року. Проте тоді не було вказано кількість запланованих до передачі установок. Вперше про початок їх застосування українськими військовими 1 вересня повідомив департамент оборони Сполучених Штатів.

Разом з новою партією техніки у найближчі тижні мають надійти перші ракети APKWS оснащені безконтактним детонатором. Безконтактний підривник з радіочастотним датчиком має суттєво підвищити ефективність комплексу.