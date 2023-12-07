Новые санкции против россии ввел Зеленский. Фото: ОП

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Нові санкції проти росіян та компаній з росії запровадив президент Володимир Зеленський.

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Глава держави увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти 185 росіян та 181 російської компанії. Відповідний указ президента № 813/2023 7 грудня опублікували на сайті президента.

Санкційний список поповнився щонайменше двома соратниками глави Чечні Рамзана Кадирова. Під обмеження потрапили Апті Алаудінов та Рамзан Цицулаєв. Алдуінов є генерал-майором з Росгвардії, командує спецзагоном «Ахмат» та працює помічником Кадирова по взаємодії із силовими відомствами. А Цицулаєв був співробітником інституту МВС росії.

Крім того, санкції запроваджені проти керівників, власників та співзасновників підприємств, пов’язаних з військово-промисловим комплексом рф та постачальниками компонентів для озброєння.

Зокрема, «СПЕЛ» «АйДі Солюшн» постачають комплектуючі для російських дронів «Ланцет». А «Компанія Леста-М» постачала для потреб російської оборонки вироблені у Латвії мікросхеми. Також у санкційному списку опинилось АТ «Особая экономическая зона «Алабуга» у Татарстані, де збирають та модернізовують іранські БПЛА Shahed.

Цим особам та компаніям блокуватимуть активи, обмежать торгові операції, транзит ресурсів, польоти та перевезення територією України. Також санкції запобігають виведенню капіталів за межі України, анулювання чи зупинення ліцензій та заборона на участь у приватизації/оренді, заборону передачі технологій тощо.

Нагадаємо, 18 листопада президент Володимир Зеленський підписав ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції проти понад 100 фізичних та 37 юридичних осіб. У санкційний список потрапили Дмитро Саблін, Дмитро Святаш, Дмитро Табачник, Юрій Кіт, Микола Азаров, Сергій Аксьонов та Олег Царьов.