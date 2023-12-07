Взрыв привел к гибели оккупантов на военном полигоне под Рязанью. Фото:

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Ракурс

Вибух прогримів на військовому полігоні в російській федерації.

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Інцидент трапився у четвер, 7 грудня, в селі Дубровичі Рязанської області. Вибух пролунав під час стрільб. Один співробітник регіонального управління Росгвардії загинув, двоє дістали поранення. Про це повідомило Слідче управління Слідчого комітету рф по Рязанській області.

Слідчі та криміналісти слідчого управління виїхали на місце події для проведення невідкладних процесуальних дій. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Нагадаємо, вибухи прогриміли в окупованому Донецьку у вівторок, 6 грудня. Місцеві пабліки повідомляли про «приліт» по резервуарах з паливно-мастильними матеріалами. А в центрі Луганська вчора підірвали автівку з колаборант від «Совєта лнр» Олег Попов всередині.