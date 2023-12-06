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В окупованих Луганську та Донецьку неспокійно - прильоти і вибухи авто з колаборантами
В окупованих Луганську та Донецьку неспокійно — прильоти і вибухи авто з колаборантамиhttps://racurs.ua/ua/n190071-v-okupovanyh-lugansku-ta-donecku-nespokiyno-pryloty-i-vybuhy-avto-z-kolaborantamy.htmlРакурс
Над окупованим Донецьком після вибухів стелиться чорний дим.
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За повідомленнями місцевих пабліків, «прилетіло» резервуарами з паливно-мастильними матеріалами.
Місцеві пишуть про вибухи удень 6 грудня в кількох районах міста.
У центрі Луганська в середу підірвали автівку. Російські телеграм-канали стверджують, що всередині був колаборант від «Совєта лнр» Олег Попов.
Він нібито поранений. Блогер Денис Казанський, який багато пише та розповідає про життя в окупованих українських містах Донбасу, стверджує, що Попова ліквідували.
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