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Ракурс
В окупованих Луганську та Донецьку неспокійно - прильоти і вибухи авто з колаборантами

В окупованих Луганську та Донецьку неспокійно — прильоти і вибухи авто з колаборантами

6 гру 2023, 16:13
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Над окупованим Донецьком після вибухів стелиться чорний дим.


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За повідомленнями місцевих пабліків, «прилетіло» резервуарами з паливно-мастильними матеріалами.

Місцеві пишуть про вибухи удень 6 грудня в кількох районах міста.

У центрі Луганська в середу підірвали автівку. Російські телеграм-канали стверджують, що всередині був колаборант від «Совєта лнр» Олег Попов.

Він нібито поранений. Блогер Денис Казанський, який багато пише та розповідає про життя в окупованих українських містах Донбасу, стверджує, що Попова ліквідували.

Колаборант Попов

Джерело: Ракурс


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