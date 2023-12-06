Ракурсhttps://racurs.ua/
В оккупированных Луганске и Донецке прилеты и взрывы авто с коллаборантами
В оккупированных Луганске и Донецке прилеты и взрывы авто с коллаборантамиhttps://racurs.ua/n190071-v-okkupirovannyh-luganske-i-donecke-prilety-i-vzryvy-avto-s-kollaborantami.htmlРакурс
Над окупованим Донецьком після вибухів стелиться чорний дим.
.
За повідомленнями місцевих пабліків, «прилетіло» резервуарами з паливно-мастильними матеріалами.
Місцеві пишуть про вибухи удень 6 грудня в кількох районах міста.
У центрі Луганська в середу підірвали автівку. Російські телеграм-канали стверджують, що всередині був колаборант від «Совєта лнр» Олег Попов.
Він нібито поранений. Блогер Денис Казанський, який багато пише та розповідає про життя в окупованих українських містах Донбасу, стверджує, що Попова ліквідували.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...