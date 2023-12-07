Танкер доставил 50 тыс. т российских нефтепродуктов на базу США. Фото:

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Ракурс

Військово-морська база Норфолк на східному узбережжі США прийняла нафтовий танкер з російською нафтою.

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Це судно Avenca cьогодні, 7 грудня, в обхід ембарго прямим рейсом з Новоросійська доставив на об'єкт 50 тис. т російських нафтопродуктів. «Норфолк» — головна військово-морська база Військово-морських сил США на східному узбережжі країни, розташована в південно-східній частині бухти Гемптон-Роудс на виході з Чесапікської затоки до Атлантичного океану. Про це повідомили моніторингова група «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та BlackSeaNews.

За інформацією експертів, танкер вийшов з Новоросійська 13 листопада. Саме судно перебуває у власності компанії, яка зареєстрована в німецькому Гамбурзі. При цьому Сполучені Штати та Німеччина є учасниками ембарго проти російського нафтового експорту, яке було запроваджено 5 лютого 2023 року.

Як відомо, база ВМС США «Норфолк» — основний порт базування чотирьох ударних авіаносних груп США та кораблів, що входять до їхнього складу. Це найбільша військово-морська база у світі й найбільша інсталяція американського флоту, де розміщується 75 бойових кораблів, є 14 пірсів та причалів, а також 134 літаки, 11 авіаційних ангарів.

Нагадаємо, 1 грудня Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти трьох танкерів, які перевозили російську нафту. У санкційному списку опинилися дві компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів та одна з Ліберії.