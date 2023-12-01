США запровадили санкції проти танкерів, які транспортували російську нафту. Фото:

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Сполучені Штати Америки 1 грудня запровадили санкції проти трьох танкерів, які перевозили російську нафту.

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Ці обмеження були запроваджені за списком санкцій проти країни-агресора рф. У санкційному списку опинилися дві компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів та одна з Ліберії. Також під санкціями тепер три танкери, які пов’язані з вищезазначеними компаніями. Судна перевозили нафту за ціною, вищою за встановлену стелю. Про це повідомив Мінфін США.

За словами американського міністра фінансів Воллі Адеймо, забезпечення обмеження цін на російську нафту є головним пріоритетом для США та партнерів по коаліції. Таким чином ослаблюється російська економіка.

Націлюючись на ці компанії та їхні кораблі, ми підтримуємо подвійну мету цінового обмеження: обмежуємо доходи рф від нафти й одночасно сприяємо стабільності світових енергетичних ринків, — наголосив посадовець.

Нагадаємо, у листопаді Міністерство фінансів США розіслало запити 30 судновласникам з різних країн, які компанії володіють близько 100 танкерами, що могли перевозити російську нафту. Це найбільше розслідування американського уряду після того, як Вашингтон і його союзники запровадили ліміт цін на російську нафту.