100 танкерів могли перевозити російську нафту, попри санкції. Фото:

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Сполучені Штати Америки перевіряють судновласників, які могли порушити санкції проти російської нафти.

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Міністерство фінансів США розіслало запити 30 судновласникам з різних країн. Ці компанії володіють близько 100 танкерами, які могли перевозити російську нафту. Мінфін США офіційно не коментував цю інформацію, повідомляє агентство Reuters із посиланням на власне джерело.

Зазначається, що деякі з танкерів вивантажували російську нафту з тихоокеанського порту Козьміно, а інші завантажувалися в порту Приморськ у Фінській затоці. Зокрема однією з компаній, яка отримала запит на інформацію, була турецька Beks Shipping.

Як пише Reuters, це найбільше розслідування американського уряду після того, як Вашингтон і його союзники запровадили ліміт цін на російську нафту.

Нагадаємо, видання Politico інформувало, що у 2022 році Євросоюз звільнив Болгарію від санкцій, щоб захистити своїх громадян від нестачі енергії. Ця лазівка ​​принесла майже 500 млн євро прибутку для власника нафтопереробного заводу «Лукойл» після того, як 5 лютого почало діяти виключення.

Джерело: Reuters