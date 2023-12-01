Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
США ввели санкции против танкеров, транспортировавших российскую нефть. Фото:

США ввели санкции против танкеров за транспортировку российской нефти

1 дек 2023, 21:49
999

Сполучені Штати Америки 1 грудня запровадили санкції проти трьох танкерів, які перевозили російську нафту.


.

Ці обмеження були запроваджені за списком санкцій проти країни-агресора рф. У санкційному списку опинилися дві компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів та одна з Ліберії. Також під санкціями тепер три танкери, які пов’язані з вищезазначеними компаніями. Судна перевозили нафту за ціною, вищою за встановлену стелю. Про це повідомив Мінфін США.

За словами американського міністра фінансів Воллі Адеймо, забезпечення обмеження цін на російську нафту є головним пріоритетом для США та партнерів по коаліції. Таким чином ослаблюється російська економіка.

Націлюючись на ці компанії та їхні кораблі, ми підтримуємо подвійну мету цінового обмеження: обмежуємо доходи рф від нафти й одночасно сприяємо стабільності світових енергетичних ринків, — наголосив посадовець.

Нагадаємо, у листопаді Міністерство фінансів США розіслало запити 30 судновласникам з різних країн, які компанії володіють близько 100 танкерами, що могли перевозити російську нафту. Це найбільше розслідування американського уряду після того, як Вашингтон і його союзники запровадили ліміт цін на російську нафту.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров