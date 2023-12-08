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Защитники Украины ликвидировали уже более 337 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
990 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n190125-990-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 337 тис. 220 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 990 осіб. Про це сьогодні, 8 грудня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 5 тис. 626 танків;
- 10 тис. 508 бойових броньованих машин;
- 8 тис. 57 одиниць артилерійських систем;
- 919 одиниць РСЗВ;
- 605 одиниць засобів ППО;
- 324 літаки;
- 324 гелікоптери;
- 6 тис. 136 одиниць БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 571 крилату ракету;
- 22 кораблі/катери;
- один підводний човен;
- 10 тис. 591 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн;
- 1 тис. 159 одиниць спеціальної техніки.
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