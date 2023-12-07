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ССО накрыли минометным огнем группу россиян. Фото: Генштаб
Бойцы ССО из минометов ликвидировали группу россиян под Авдеевкой (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190118-boycy-sso-iz-minometov-likvidirovali-gruppu-rossiyan-pod-avdeevkoy-video.htmlРакурс
Групу російських загарбників ліквідували українські захисники на Авдіївському напрямку.
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У нічний час бійці 8-го полку Сил спеціальних операцій за допомогою дрона з тепловізором зафіксували спробу противника завести підкріплення на передовій позиції. Ворогів накрили вогнем із мінометів. Про це командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України 7 грудня повідомило у Facebook.
Зазначається, що внаслідок нищівного удару було знищено восьмеро загарбників, а ще один дістав поранення.
Оператори ССО продовжують виконувати бойові завдання на Авдіївському напрямку та перешкоджати спробам окупаційних військ оточити місто, — наголосило командування.
Нагадаємо, 7 грудня у Силах оборони заявили, що втрати армії російської федерації за майже два місяці спроб оточити Авдіївку нараховують вже понад 15 тис. окупантів вбитими та пораненими. Також на Авдіївському напрямку ворог втратив вісім літаків Су-25 та понад 600 одиниць техніки.
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